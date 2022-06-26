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Воскресенье, 26 июня 2022, 23:26 мск

Новости Екатеринбург

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Гонщики въехали в толпу на чемпионате по мотокроссу

Фото из архива

На чемпионате по мотокроссу в Ирбите гонщики вылетели в толпу зрителей, видео происшествия опубликовала группа «Инцидент. Екатеринбург».

По данным Минздрава региона, пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок. Пятеро отказались от госпитализации, на месте дежурили медики из скорой помощи. Один человек был помещён в больницу под наблюдение врачей. Состояние его оценивается как удовлетворительное.

Екатеринбург, Елена Сычева

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