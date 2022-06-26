Гонщики въехали в толпу на чемпионате по мотокроссу

На чемпионате по мотокроссу в Ирбите гонщики вылетели в толпу зрителей, видео происшествия опубликовала группа «Инцидент. Екатеринбург».
По данным Минздрава региона, пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок. Пятеро отказались от госпитализации, на месте дежурили медики из скорой помощи. Один человек был помещён в больницу под наблюдение врачей. Состояние его оценивается как удовлетворительное.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube