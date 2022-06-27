В Федерации мотоспорта прокомментировали ЧП на гонках в Ирбите: «Мотокросс прошел отлично»

В Федерации мотоциклетного спорта России прокомментировали инцидент, который произошел вчера во время соревнований в Ирбите. Там в толпу зрителей въехали гонщики – пострадали шесть человек, одному потребовалась госпитализация. Однако в МФР не увидели в аварии и травмировании людей ничего экстраординарного, это следует из комментария главы мотоциклетной федерации Сергея Зырянова.

«У нас никакого ЧП не было в Ирбите. У нас прошел мотокросс отлично, второй этап чемпионата России. Почему вы не спрашиваете, как прошел первый день? Вас только сегодня интересует. Вы напишите, что прошел в Ирбите второй этап чемпионата России, что люди все довольны, большое количество зрителей, все положительно. Вы выискиваете только интриги какие-то? Не надо, спасибо», – приводит «Газета.ру» слова Зырянова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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