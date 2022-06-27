В уральских лесах ищут троих пропавших

В Свердловской области ищут трех человек, которые потерялись в лесах под Серовом и Тавдой, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Там напомнили основные правила, которые надо знать тем, кто заблудился.

«Главное правило – не паниковать. Потеряв дорогу в лесу, стоит остановиться и обдумать последующие шаги. Если есть сотовая связь, попробуйте вызвать спасателей. Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и проследить к нему дорогу. Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, шум поезда слышно за 10 км. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная. Для ориентировки используйте природные приметы – муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох любит северную сторону, годовые кольца пней с южной стороны обычно толще», – напомнили в ведомстве.

Там посоветовали перед каждым выходом в лес предупреждать близких о своем маршруте, брать заряженный телефон, компас, спички, запас продуктов, медикаменты. Также спасатели напомнили, что не стоит уходить от знакомого маршрута или срезать углы по незнакомой местности. «Одевайтесь ярко, так как в камуфляже вас не увидят и с трех метров, по пути оставляйте метки. Если потерялся ваш родственник, сразу звоните по телефону вызова экстренных служб «112». Надеемся, что наши рекомендации никогда не понадобятся вам на практике, но знать их стоит. Берегите себя и будьте бдительны», – добавили в пресс-службе свердловского управления МЧС России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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