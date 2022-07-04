На Урале стали чаще пропадать люди: уходят за грибами и теряются

За первый месяц лета в Свердловской области резко увеличилось количество пропавших людей. Поисковые отряды связывают это с грибным сезоном: неопытные грибники легко могут заблудиться в лесу. Сейчас продолжаются поиски 11 человек.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» Свердловской области рассказали, что за июнь поступило 102 заявки на поиск людей. Из них найдены живыми 73 человека, найдены погибшими – 4. Также часть потеряшек нашли родные, другим отказали в поиске по объективным причинам. На текущий момент члены отряда занимается поиском 11 свердловчан и просят всех посмотреть ориентировки на сайте «Лиза Алерт» либо в социальных сетях.

Свердловское управление МЧС России советует запомнить правила, которые должен знать каждый, кто ходит в лес. Если заблудились, главное – не паниковать. Потеряв дорогу в лесу, стоит остановиться и обдумать последующие шаги. Если есть сотовая связь, попробуйте вызвать спасателей. Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и проследить к нему дорогу. Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, шум поезда – за 10 км. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная. Для ориентировки используйте природные приметы – муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох любит северную сторону, годовые кольца пней с южной стороны обычно толще.

Спасатели советуют перед каждым выходом в лес предупреждать близких о своем маршруте, брать заряженный телефон, компас, спички, запас продуктов, медикаменты. Не стоит уходить от знакомого маршрута или срезать углы по незнакомой местности. «Одевайтесь ярко, так как в камуфляже вас не увидят и с трех метров, по пути оставляйте метки. Если потерялся ваш родственник, сразу звоните по телефону вызова экстренных служб «112». Надеемся, что наши рекомендации никогда не понадобятся вам на практике, но знать их стоит. Берегите себя и будьте бдительны», – добавили в свердловском управлении МЧС России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»