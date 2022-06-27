При взрыве снаряда в Нагорном погиб мужчина: он пытался распилить боеприпас

При взрыве снаряда в поселке Нагорный под Верхней Пышмой погиб 66-летний местный житель. По данным источников, боеприпасы он хранил у себя во дворе. Взрыв раздался, когда мужчина попытался распилить один из снарядов.

«66-летний Раиль из Нагорного, предположительно, пытался снаряд распилить и подорвался. Рядом были его сын и шурин – оба не пострадали. Спасатели нашли на участке погибшего 81 ржавый снаряд и дистанционные взрыватели», – пишет телеграм-канал Ural Mash.

Официально информацию не комментируют ни в СКР, ни в МЧС по Свердловской области.

Как сообщал ранее «Новый День», в поселке Нагорный под Верхней Пышмой прогремел взрыв. Местные жители сообщают, что это сдетонировал снаряд. В пресс-службе администрации Верхней Пышмы факт взрыва в поселке Нагорный «Новому Дню» подтвердили: «Взрыв действительно был. На место незамедлительно выехали пожарные, специалисты «Уралвымпел». Работает оперативно-следственная группа полиции. Что именно там произошло, лучше узнавать в полиции».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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