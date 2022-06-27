В поселке Нагорный под Верхней Пышмой взорвался снаряд

В поселке Нагорный под Верхней Пышмой прогремел взрыв. Местные жители сообщают, что это сдетонировал снаряд. Каким образом он попал в поселок, пока не установлено. Предположительно, есть пострадавшие.

В пресс-службе администрации Верхней Пышмы факт взрыва в поселке подтвердили. «Взрыв действительно был. На место незамедлительно выехали пожарные, специалисты «Уралвымпел». Работает оперативно-следственная группа полиции. Что именно там произошло, лучше узнавать в полиции», – сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области посоветовали обратиться за комментарием в СКР по Свердловской области, однако в Следственном комитете от комментариев тоже воздержались.

По некоторым данным, от взрыва в Нагорном пострадали люди, на месте была замечена скорая помощь.

Напомним, в январе от взрыва снаряда пострадали сотрудники предприятия «Гефест» в Реже. Там снаряд сдетонировал во время его утилизации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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