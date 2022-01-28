«Взорвался снаряд крупного калибра – танковый или артиллерийский», – сотрудники «Гефеста» о ЧП в Реже

Сотрудники предприятия, на котором сегодня от взрыва снаряда погиб человек и еще шестеро пострадали, рассказали об инциденте.

«Наше предприятие занимается утилизацией боеприпасов. Их привозят со всей России. Есть договоренность с Минобороны РФ. Снаряды обезвреживают, разбирают, взрывоопасные вещества отделяют от оболочки. Есть специальные станки. Там сотрудник закрыт кабиной, чтобы если вдруг снаряд сдетонирует, не пострадать. Но сегодня что-то пошло не так. Что именно, не знаю, – рассказал «Новому Дню» сотрудник «Гефеста», пожелавший не называть своего имени. – Знаю, что взорвался снаряд крупного калибра – 120 мм. Это или танковый, или артиллерийский снаряд».

По словам нашего источника, на грани жизни и смерти находится еще один сотрудник «Гефеста». За его жизнь борются медики Режевской ЦРБ. Как уже сообщал «Новый День», один человек погиб сразу во время взрыва, еще шестеро пострадали. Женщину прооперировали, еще трое – с множественными ранениями. Двоих после осмотра отправили домой.

Екатеринбург, Реж, Анастасия Истомина

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