Женщину, пострадавшую от взрыва в Реже, доставили на вертолете в Екатеринбург. Состояние тяжелое

68-летнюю женщину, которая в числе прочих пострадала от взрыва снаряда в Реже, в тяжелом состоянии после операции доставили в областную больницу. До Екатеринбурга пенсионерку везли на вертолете. Остальные пациенты стабильные. Похороны погибшего на месте взрыва Сергея Костоусова состоятся завтра в Реже.

«29 января женщину 1954 г.р., которая была прооперирована, в тяжелом состоянии вертолетом центра медицины катастроф доставили в СОКБ № 1. Остальные пациенты стабильные, получают лечение: один в хирургическом отделении, двое – в травматологическом», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Прощание с погибшим на месте взрыва снаряда Сергеем Костоусовым состоится завтра, 1 февраля, в Реже. Об этом сообщили «Новому Дню» коллеги Сергея. У него осталась жена и ребенок. Местные жители собирают деньги, чтобы поддержать семью погибшего. О Сергее все отзываются как об ответственном работнике.

Напомним, взрыв прогремел на предприятии «Гефест М» в Реже 28 января. Предприятие занимается утилизацией боеприпасов. Как рассказали сотрудники, в станке «не раздернуло» снаряд крупного калибра. Он сдетонировал. Ближе всего к месту взрыва находился Сергей Костоусов – он погиб на месте. Его, кроме прочего, по словам коллег, придавило плитой. Другие сотрудники «Гефест М» получили осколочные ранения в живот, ноги, кому-то опалило лица.

«На предприятии даже аптечки не оказалось. Когда все случилось, мы бежали до машины, чтобы взять бинты, жгуты, помочь ребятам. У всех был шок», – рассказали «Новому Дню» сотрудники «Гефест М».

«Новый День» сегодня еще раз обратился за комментарием в СУ СК РФ по Свердловской области, но там инцидент по-прежнему не комментируют. Оперативно получить комментарий прокуратуры также не удалось. Сотрудники «Гефеста» считают, что вину на случившееся могут возложить на погибшего Сергея Костоусова. Напомним, предприятие работает, в том числе, с крупными заказами Минобороны РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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