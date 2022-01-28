В Реже от взрыва снаряда погиб человек, еще шестеро пострадали

В городе Реже под Екатеринбургом взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Один из работников предприятия, занимавшийся утилизацией, погиб на месте. Еще шесть человек доставлены в местную больницу с травмами разной степени тяжести.

Об инциденте пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в скорой помощи: «Снаряд времен войны сдетонировал в городе Реж, под Екатеринбургом. Снаряд был обнаружен в ходе ремонтных работ. В результате взрыва шесть человек пострадали, они госпитализированы, еще один погиб, сообщил источник».

В пресс-службе министерства здравоохранения области «Новому Дню» подтвердили, что в Реже 7 человек пострадали от взрыва, один из них погиб на месте: «Шесть человек доставлены в режевскую больницу: одна прооперирована, трое госпитализированы с множественными ранениями, двое после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада медицины катастроф», – сообщили в минздраве.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в ГУ МВД РФ по Свердловской области корреспондентам «Нового Дня» сообщили, что не комментируют инцидент и посоветовали обратиться в Следственный комитет. Но и в пресс-службе СУ СК РФ также отказались от комментариев.

По словам жителей Режа, до 1990-х годов в городе работал химзавод, во время войны он производил порох и другие взрывоопасные вещества, возможно, и снаряды. С тех пор как предприятие закрылось, на территории бывшего завода регулярно были слышны взрывы. В последние годы на территории экс-завода работает «Гефест-М». Это предприятие занимается утилизацией боеприпасов и снарядов, которые сюда привозят со всей России.

По информации источников «Интерфакса», пострадавшие – как раз сотрудники предприятия по утилизации взрывчатых веществ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Никита Кондрашин

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