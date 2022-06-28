Случился гидроудар из-за непогоды или на машину рухнуло дерево: как получить выплаты

В Свердловской области снова дожди. Грозы и сильные ветра несут опасности для автомобилистов: может случиться гидроудар, автомобиль может провалиться в яму или открытый люк, скрытые под лужей, на машину может рухнуть дерево или рекламный щит. «Новый День» с помощью автоюриста Олега Таратухина рассказывает, что делать, чтобы взыскать компенсацию, если машина пострадала из-за непогоды.

Первое, что стоит сделать сразу же, – обратиться в ГИБДД или полицию (в зависимости от того, что произошло в автомобилем). Одна из довольно частых проблем – гидроудар. Это ситуация, когда в работающий двигатель попадает вода, и он выходит из строя. Восстановительный ремонт может обойтись в круглую сумму (тем более в современных реалиях). Чтобы избежать гидроудара, очевидно, не нужно проезжать по глубоким лужам, но если других вариантов нет, это стоит делать на невысокой скорости, но полностью не останавливаться. «Гидроудары случаются, и автомобилисты часто даже не знают, что это ДТП. А это именно оно, соответственно, надо вызывать ГИБДД», – прокомментировал Олег Таратухин. Необходимо дождаться гаишников и убедиться, что они зафиксировали ДТП и составили акт НДУ (ненадлежащих дорожных условий). Аналогично стоит поступать, если машина влетела в выбоину под лужей или открытый люк, скрытый под водой. Во всех этих случаях автомобиль находился в движении, а значит, ситуация будет считаться дорожно-транспортным происшествием. И, как и при любом ДТП, надо на месте сделать фото- и видеофиксацию случившегося.

Если автомобиль стоял, звонить нужно в полицию – то есть когда на машину рухнуло дерево, рекламный щит, части кровли, листы металла и так далее. Если машина утонула в луже, стоя на месте (такое бывает редко, но чревато прогниваем деталей и жутким запахом в салоне), то обращаться, опять же, надо в полицию. Вполне вероятно, полицейские предложат приехать в участок и на месте написать заявление. К нему надо будет приложить доказательства – фото и видео. «В случае с ГИБДД надо настаивать, чтоб они приехали и составили акт о НДУ. В случае в полицией, скорее всего, надо будет ехать к ним, поезжайте и рассказывайте, в какой луже утопились, какое дерево упало. Лучше с фото и видео. Сложно, конечно, отрицать падение дерева, но я знаю случай, когда отрицали и даже выкорчевывали пень», – рассказал Таратухин.

Следующий шаг – подсчитать ущерб и написать претензию. Подсказка от автоюриста: если упало дерево, весьма вероятно, что виновата УК, не уследившая за его состоянием. Если дело в выбоине на дороге или затопленной улице, скорее всего, ответственной будет администрация города. Туда и следует направлять претензию; если не угадаете с адресатом, вам подскажут. Впрочем, как правило, платить не хочет никто, поэтому далее автомобилисту предстоит составить исковое заявление и обратиться с ним в суд. И в суде уже будет установлено, кто надлежащий ответчик, на самом ли деле есть его вина в случившемся и в каком объеме он должен возместить затраты на ремонт и компенсацию морального вреда. «Случаи, когда всё выплачивают добровольно, единичные. Но у нас был эпизод, когда управляющая компания пошла на мировое и заплатила 500 тысяч, ущерб был на 600, но мы согласились. Мировое выгодно обеим сторонам, все знают, какой будет результат. А суд – процесс длительный, сначала суд, потом еще апелляция, на это все уходит минимум полгода. Но добиться выплат вполне реально», – закончил эксперт.

Он также посоветовал искать виновных и фиксировать проблему даже в том случае, если оформлено КАСКО, – если сделать все правильно, то страховая потом вычтет средства с виновника, а если просто обратиться за выплатой, то «виноватым» останется сам автомобилист, и в следующем году, вероятно, полис для него будет дороже.

«Новый День» ранее писал о екатеринбуржце, который добился выплат от ТСЖ из-за рухнувшего на машину дерева. Добровольно ТСЖ платить не захотело, свалив вину на ЕЭСК – якобы земельный участок, на котором растут аварийные деревья, находится в аренде теплопункта АО «ЕЭСК». В ходе рассмотрения дела были проведены инженерные работы по установлению границ земельного участка, где росло дерево. Оказалось, оно все-таки принадлежит ТСЖ. Автомобилист получит почти 200 тысяч рублей. Машина получила повреждения еще в сентябре 2021 года, а выплат он добился в июне 2022-го.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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