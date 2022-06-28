Евгений Куйвашев: я видел немало кризисов, но несмотря на них наш регион достиг многого

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев выступает в заксобрании с отчетом о деятельности областного правительства за 2021 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор начал выступление с того, что в последние годы регион многого добился, несмотря на все сложности.

«Я работаю в Свердловской области уже 10 лет, видел много кризисов. Несмотря на них за это время, согласитесь, наш регион достиг многого, – заявил Куйвашев. – В два раза вырос объем отгруженных товаров собственного производства – с почти полутора до более трех триллионов рублей. В два раза выросли доходы областного бюджета, чуть даже больше; мы построили 22 миллиона квадратных метров жилья, причем особенно успешным в этой сфере стал прошлый пандемийный год.

Мы открыли десятки новых производств, времени нашего заседания не хватит, чтобы все перечислить.

Последние 10 лет мы делали все возможное, чтобы жизнь людей улучшалась, и должны продолжать работать именно ради этой цели. Новые трудности должны нас только стимулировать. Это время, чтобы показать максимум, на который мы способны».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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