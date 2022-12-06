Губернатор Куйвашев приехал на утверждение бюджета-2023

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев впервые за полгода посетил заседание областного заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты планируют в окончательном чтении принять бюджет области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. После согласительных процедур прогноз по доходам областного бюджета на 2023 год составляет 354,4 млрд рублей, он был увеличен по сравнению с первым чтением на 11,4 млрд. Расходы областного бюджета с учетом поправок запланированы в сумме 374,1 млрд рублей. Ко второму чтению расходы бюджета были увеличены на 14,9 млрд.

В прошлый раз Евгений Куйвашев выступал в заксо еще до губернаторских выборов, 28 июня, когда рассказывал депутатам об итогах деятельности областного правительства за 2021 год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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