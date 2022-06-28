В Екатеринбурге начались перебои с импортной вакциной, важной для детей

В Екатеринбурге начались перебои с импортной вакциной от кори, краснухи и паротита, передает «Новый День». Речь о препарате MMR II производства Нидерландов. В аптеках города его нет, в некоторых коммерческих клиниках – тоже. «Вчера должны были поставить прививку от кори, краснухи и паротита. Готовились. Лечащий педиатр сказала – сначала сдать общий анализ крови и общий анализ мочи, т.к. мы давненько не ставили прививки, был медотвод. Мы все сдали в этой же клинике – и уже собрались делать прививку, а тут выясняется, что вакцины нет. Когда будет – и будет ли вообще – никто сказать не может», – сообщила «Новому Дню» жительница города Екатерина.

В некоторых медучреждениях импортная вакцина пока есть. «Я обзвонила пять клиник, в одной оказался MMR II, там и поставили», – добавила собеседница агентства.

В поликлиниках Екатеринбурга есть и российский препарат – производства компании «Микроген». Делаются две инъекции – одна от краснухи и паротита, другая от кори. Цена за российский аналог примерно вдвое ниже. Например, в Центре семейной медицины голландский препарат стоит 1450 рублей, российский – 750 руб.

Согласно нацкалендарю, детям делают две прививки против краснухи, кори и паротита – в 1 год и в 6 лет, впрочем, некоторые врачи из-за напряженной ситуации по кори рекомендуют ставить вторую прививку раньше, не дожидаясь 6 лет.

В 2020 году в Свердловской области был зарегистрирован только один случай заболевания корью, а в прошлом году – ни одного. Санврачи тогда объясняли, что сказались ограничительные меры по коронавирусу – маски и особенно ограничения полетов, поскольку, как правило, корь была «завозная».

Сейчас ситуация хуже. «В Таджикистане зарегистрирована вспышка кори, а граждане этой страны регулярно прибывают в Россию, риски завоза существуют. На Украине, в ДНР и ЛНР в прошлом году были случаи полиомиелита. Но пока реальных случаев завоза нет, есть только риски», – ранее сообщала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, которая напомнила о необходимости прививаться.

Екатеринбург, Елена Сычева

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