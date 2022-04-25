Роспотребнадзор: есть риск завоза кори и полиомиелита из Таджикистана и Украины

В Свердловской области существует риск завоза полиомиелита и кори из Таджикистана и Украины, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В пандемию, когда границы были закрыты, инфекции реже мигрировали.

«В Таджикистане зарегистрирована вспышка кори, а граждане этой страны регулярно прибывают в Россию, риски завоза существуют. На Украине, в ДНР и ЛНР в прошлом году были случаи полиомиелита. Но пока реальных случаев завоза нет, есть только риски», – рассказала в «ТАСС-Урал» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, которая напомнила о необходимости прививаться.

«Ежегодно мы с помощью вакцинации предотвращаем более 180 тысяч инфекционных заболеваний, в том числе корь, полиомиелит, краснуха, менингиты и так далее. Предотвращенный экономический ущерб – более 6 миллиардов рублей в год, а в 2021-м он составил около 7 миллиардов. И это без учета прививок от коронавируса», – отметила Анжелика Пономарева.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что во время пандемии коронавируса в Свердловской области сошли на нет вспышки кори. Последние фиксировались в 2019 году, а в 2020-м зарегистрировали уже один случай, в 2021-м – ни одного.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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