При вызове скорой помощи пациентов теперь спрашивают о контактах с приехавшими с Украины, ЛНР и ДНР (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге при вызове скорой помощи некоторых пациентов спрашивают, контактировали ли они с людьми, приехавшими с Украины, ЛНР и ДНР. В Роспотребнадзоре информацию частично подтвердили, отметив, что это сделано для сохранения эпидблагополучия в Свердловской области.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга, когда она вызывала скорую своему маленькому ребенку, диспетчер поинтересовалась, не было ли у семьи контактов с въехавшими из Украины, ДНР и ЛНР. «Раньше про коронавирус спрашивали. Сейчас – такой вопрос», – поделилась екатеринбурженка.

В министерстве здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что диспетчеры всегда действуют в соответствии с установленным законами регламентом. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области информацию частично подтвердили. Правда, в ведомстве уверяют, что настороженно относятся ко всем въезжающим в регион гражданам разных стран, если у них есть признаки инфекционного заболевания. Также санитарные врачи ссылаются на то, что коронавирус хоть и пошел на спад, но никуда не делся.

«В целях снижения рисков осложнения эпидемиологической ситуации в Свердловской области в связи с прибытием лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР и ЛНР, управлением Роспотребнадзора в адрес министерства здравоохранения были даны предложения по обеспечению специалистами территориальных медицинских организаций настороженности на предмет возможного завоза инфекционных заболеваний в отношении всех лиц, прибывающих на территорию Свердловской области из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе и с территории Украины с целью активного выявления прибывших лиц с признаками инфекционных заболеваний и проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в отношении контактных лиц», – говорится в официальном ответе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как мы ранее уже писали, на Украине, в ДНР и ЛНР были случаи полиомиелита, поскольку в стране вакцинированы не все граждане. Поэтому сейчас людям, которые приезжают на Урал, предлагают поставить все прививки, которых у них нет. В том числе от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, туберкулеза и других инфекций. Можно вакцинироваться даже от коронавируса. В Роспотребнадзоре уточняют, что если человек не помнит, какие прививки он ставил, а документов о вакцинации с собой нет, ему могут организовать серологическое исследование на напряженность иммунитета к инфекциям. Если иммунитет неустойчив, можно будет привиться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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