Ветрянки стало меньше, корь ушла: неочевидные плюсы пандемии

В Свердловской области дети стали реже болеть ветрянкой, а кори нет уже второй год. Не исключено, что это последствия коронавирусной пандемии: детские коллективы чаще уходят на дистант или карантин, люди лучше соблюдают меры безопасности и дистанцию.

По данным управления Роспотребнадзора Свердловской области, случаев кори в 2021 году не было зарегистрировано ни одного. Ветрянкой тоже стали болеть реже.

«За период с 1 по 26 сентября в регионе с предварительным диагнозом было зарегистрировано 616 случаев заболевания ветряной оспой. Это на 20% меньше, чем в прошлом году, и на 36% ниже среднего многолетнего уровня. Ситуация по заболеваемости ветряной оспой расценивается как благополучная, – сообщили в ведомстве. – Вместе с тем эпидемиологи напоминают гражданам о существующей возможности привиться против ветряной оспы и избежать этого заболевания, а в будущем не столкнуться с таким недугом, как опоясывающий лишай, – одним из самых неприятных и распространенных осложнений после ветрянки».

В прошлом году кори в регионе тоже почти не было: зарегистрирован лишь один заболевший. По мнению эпидемиологов, вирус продолжает циркулировать в окружающей среде, но люди с иммунитетом к нему уже не восприимчивы.

Напомним, заболеваемость корью начала резко расти в Свердловской области – преимущественно в Екатеринбурге – в 2016 году. Тогда был введен карантин: в школы и детсады не пускали детей без прививки от кори, справка требовалась и для того, чтобы лечь в больницу. Тогда медики говорили, что первые случаи кори были завозными – их в Екатеринбург привезли непривитые жители других стран. Затем вирус стал распространяться среди непривитого населения. Поэтому всех, кто не был вакцинирован, просили срочно сделать это. Ситуация оставалась неблагоприятной и в 2018, и в 2019 году. Но с появлением коронавируса и введения ограничительных мер, в отсутствие международного авиасообщения заболеваемость корью почти сошла на нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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