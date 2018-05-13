Роспотребнадзор: города, принимающие матчи ЧМ, оказались в зоне риска по кори

Города, принимающие игры ЧМ-2018 по футболу, могут оказаться в зоне повышенного риска по заболеваемости корью. Это связано с прибытием большого числа иногородних и зарубежных гостей, в том числе из стран, где заболеваемость этой инфекцией растет. Роспотребнадзор по Свердловской области предложил жителям пройти обследование на наличие иммунитета к кори и поставить прививки.

В прошлом году на Среднем Урале было зафиксировано 3 случая кори, при этом 2 случая были вызваны штаммом импортированным из Украины, 1 случай – из Чеченской республики. В России показатель заболевших в 2017 году в 4,5 раза больше по отношению к 2016 году. Наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Москве, Московской области, Республике Дагестан, Чеченской республике.

В Европе тоже фиксируется рост заболеваемости коревой инфекцией – в 3 раза в прошлом году. Среди стран, имеющих тенденцию к росту числа заболевших корью, называют Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине. Осложнения в виде пневмоний и летальные исходы отмечены в Сербии – 5 случаев и в Украине – 5 случаев, в том числе 3 среди детей.

Основной причиной роста количества заболевших считают низкий охват плановой иммунизацией населения. Областной Роспотребнадзор призвал жителей Урала обезопасить себя до начала чемпионата, поставив прививку от кори. В 2016 году в Свердловской области уже фиксировалась вспышка кори, тогда в городах Урала объявлялся карантин и проводилась иммунизация населения.

Корь – вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, специфического лечения не имеет. Заражаются люди, не имеющие иммунитета к вирусу. Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, включающих поражение центральной нервной системы (энцефалиты и менингоэнцефалиты), и тяжелые инфекции дыхательных путей (пневмония).

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 13.05.18

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