В пандемию коронавируса корь сошла на нет: в 2020 году был зарегистрирован один случай, в 2021-м – ноль

В Свердловской области в 2020 году был зарегистрирован всего один случай заболевания корью – против 98 годом ранее. В этом году заболевших еще не было. По мнению эпидемиологов, вирус продолжает циркулировать в окружающей среде, но люди с иммунитетом к нему уже не восприимчивы.

Напомним, заболеваемость корью начала резко расти в Свердловской области – преимущественно в Екатеринбурге – в 2016 году. Тогда был введен карантин: в школы и детсады не пускали детей без прививки от кори, справка требовалась и для того, чтобы лечь в больницу. Тогда медики говорили, что первые случаи кори были завозными – их в Екатеринбург привезли непривитые жители других стран. Затем вирус стал распространяться среди непривитого населения. Поэтому всех, кто не был привит, просили срочно вакцинироваться. Ситуация оставалась неблагоприятной и в 2018, и в 2019 году. Но с появлением коронавируса и введения ограничительных мер, в отсутствие международного авиасообщения заболеваемость корью почти сошла на нет.

«В 2019 году в Свердловской области зарегистрировано 98 случаев кори, показатель составил 2,3 на 100 тысяч населения, что в 12,2 раза выше 2018 года (8 случаев, показатель 0,19 на 100 тысяч населения), в 17,7 раз выше среднемноголетнего уровня, но ниже общероссийского показателя заболеваемости. Распространение происходило в основном среди не привитых от кори граждан, в том числе граждан из ближнего зарубежья, – сообщила «Новому Дню» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – В 2020 году в Свердловской области зарегистрирован 1 случай лабораторно подтвержденной кори, показатель составил 0,02 на 100 тысяч населения. За прошедший период 2021 года случаев кори не зарегистрировано».

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что вирус кори продолжает циркулировать в окружающей среде. Но люди с иммунитетом, приобретенным после болезни или прививки, к нему невосприимчивы.

В 2020 году, напомним, по всему миру были введены ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса. Были запрещены международные перелеты из Кольцово, то есть исключался завоз кори из-за рубежа. Кроме того, несколько месяцев все личные контакты были минимизированы.

Сейчас, когда ограничения начинают снимать, риски заразиться корью вновь могут возрасти.

«Граждане, не имеющие специфического иммунитета, очень восприимчивы к данному вирусу, и риск заражения при общении с больным корью у незащищенного человека близок к 100%. Во все годы неблагополучия по кори заболеваемость регистрировалась в основном среди не привитых против кори или привитых с нарушением схемы детей и взрослых», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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