В Свердловской области выявлено три очага кори в семьях, где дети не привиты по религиозным соображениям

С начала ноября в Свердловской области обнаружили три семейно-квартирных очага кори. Во всех случаях заболевание было выявлено у детей, не привитых по религиозным соображениям, сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным нашего агентства, в ноябре в Екатеринбурге на карантин по кори были закрыты как минимум один детский сад в Верх-Исетском районе и один частный – в центре города. Эту информацию в ведомстве не подтвердили и не опровергли. Возможно, дети, в семьях которых в ноябре выявили корь, посещали именно эти учреждения.

В целом в Роспотребнадзоре отметили, что в 2023 году в Свердловской области, как и по всей России, наблюдался очередной «циклический подъем, традиционный для кори». Но точное количество случаев назвать отказались.

Однако в начале года цифры были такими: с января по конец мая официально было выявлено 119 случаев кори. Для сравнения: за весь 2019 год было зарегистрировано 98 случаев, за 2020 год – один, за 2021 год – ноль (в последних случаях кори не было из-за коронавирусных ограничений). Рост заболеваемости в этом году врачи объясняют приездом мигрантов.

«Занос и распространение кори на территории области в начале года были связаны с иностранными гражданами, прибывшими из стран ближнего зарубежья, – прокомментировали в ведомстве. – Благодаря оперативным мерам, принятым Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и медиками, ситуацию удалось удержать под контролем. С апреля 2023 года проводятся подчищающая иммунизация и вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. Эта мера позволяет укрепить коллективный иммунитет. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 94,5% от числа подлежащих иммунизации».

По каждому случаю кори в Свердловской области проводится расследование, организуются противоэпидемические мероприятия, в том числе – вакцинация. «Благодаря этим мерам большинство очагов кори были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения, – уверяют санитарные врачи. – За последние месяцы отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью».

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина от кори в Свердловской области есть (какое-то время ее не было, даже для детей). Очередная партия поставки вакцины ожидается в ноябре 2023 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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