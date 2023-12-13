Роспотребнадзор: с начала года корью заболели 200 свердловчан

В Роспотребнадзоре наконец-то опубликовали данные по заболеваемости корью: с начала года в Свердловской области переболели 200 человек, что в два раза больше, чем в доковидные годы. Часто корь выявляют в религиозных семьях, где детей принципиально не прививают. Информацию о таких передают в органы опеки.

«В этом году зарегистрировано порядка 200 случаев кори. Первый был еще в январе, случай был завозным, семья приехала из Таджикистана. После этого пошло распространение среди иностранных граждан, затем заболеваемость перешла на российских граждан, которые были не иммунные, не привиты, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – В начале года был более интенсивный рост заболеваемости. Сейчас регистрируются единичные случаи, среди неиммунных лиц. Эти единичные случаи – дети, которые не были привиты. Каждый очаг кори отрабатывается, мероприятия проводятся, в том числе проводится вакцинирование в течение 72 часов. За всеми контактными лицами ведется медицинское наблюдение. Такого распространения кори, как было в начале года, сейчас нет».

Эту информацию подтверждают цифры. Как ранее писал «Новый День», с января по конец мая было выявлено 119 случаев кори, а в ноябре – 3. Однако это все равно много по сравнению с прошлыми годами: за весь 2019 год было зарегистрировано 98 случаев, за 2020 год – один, за 2021 год – ноль (в последних случаях кори не было из-за коронавирусных ограничений).

В этом году распространение кори было обусловлено отсутствием прививок у детей. В частности, три заболевших в ноябре ребенка – из семьи, где их не вакцинировали по религиозным соображениям. В Роспотребнадзоре рассказали, что если родители отказываются от прививок, информацию о них передают в органы опеки.

«Когда исчерпаны все аргументы, мы, как орган наделенный полномочиями, вынуждены воздействовать на родителей другими методами, нежели просто убеждения. Как раз в связи с возникновением неблагополучия по кори в Свердловской области мы начали активно передавать информацию о родителях в органы опеки, чтобы органы, имея полномочия, воздействовали на родителей и принимали меры», – отметила Анжелика Пономарева.

Врачи также признали, что в Свердловской области по-прежнему сохраняется дефицит вакцины от кори, которая положена детям в рамках нацкалендаря.

«Перебои действительно были. Но в области есть моновакцина, есть вакцина против краснухи. Есть небольшой запас «Вактривира» (комплекс от кори, краснухи, паротита, – прим. ред.). Но мы его используем выборочно и при необходимости. Поступление трехкомпонентной вакцины еще ожидается. Все решается в рабочем порядке, экстренной ситуации не наблюдаем», – прокомментировал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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