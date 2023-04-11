В Березовском обнаружен случай кори

В Березовском, городе-спутнике Екатеринбурга, обнаружен случай заболевания корью. Об этом сообщает Березовская горбольница. «Сегодня поступило экстренное сообщение из 40-й больницы Екатеринбурга о возникновении на территории Березовского городского округа случая кори. Заболел восьмилетний ребенок, который не был привит от кори, мать написала отказ от всех прививок», – сообщили в пресс-службе медучреждения.

Там уточнили, что семья ребенка живет в многоквартирном доме, сейчас там уточняют количество жителей и их прививочный статус. Во дворе дома сегодня вечером будет дежурить автомобиль, в котором можно будет экстренно поставить прививку от кори.

Также медики собирают данные о школе, где учится ребенок, – есть ли прививки у других детей и педагогов. За ним, равно как и за соседями заболевшего, установят медицинское наблюдение до 1 мая.

Напомним, в конце прошлой недели предварительные диагнозы «корь» были поставлены двум взрослым и двум детям из Екатеринбурга. Речь идет об одной семье. Ранее, в феврале, корь обнаружили у троих детей в Железнодорожном районе города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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