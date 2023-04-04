В Свердловской области началась подчищающая иммунизация против кори: прививать будут даже взрослых

В Свердловской области началась подчищающая иммунизация против кори. Это значит, что врачи будут приглашать на прививку тех, кто ранее не болел и не был вакцинирован. Речь идет не только о детях, но и о взрослых.

Постановление о подчищающей иммунизации было издано главным санитарным врачом России, оно касается всех регионов страны. Усиленная вакцинация продлится до конца 2023 года. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребназдора по Свердловской области, подчищающей иммунизации подлежат ранее не болевшие корью, не привитые против нее, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори или привитые однократно.

Это коснется четырех групп населения. Первая – дети с 1 года до 17 лет. Вторая – взрослое население в возрастной группе 18-35 лет. Третья – группы риска в возрасте 36-55 лет (работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работающие вахтовым методом). Четвертая – сотрудники медицинских, образовательных организаций и люди, постоянно или временно работающие на территории этих организаций, а также трудовые мигранты, вынужденные переселенцы, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и другие труднодоступные группы населения. По последней группе возрастных ограничений нет.

Заниматься подчищающей иммунизацией будут обычные районные поликлиники. Участковым терапевтам нужно будет поднять документы, проверить, кто из пациентов привит, а у кого вакцинации не было. Скорее всего, пациентов будут обзванивать и приглашать на прививку.

Если вы не знаете, болели ли вы в детстве, и есть ли у вас прививка, можно самостоятельно сдать тест на антитела к вирусу кори. В среднем анализ в платных лабораториях Екатеринбурга стоит от 600 до 800 рублей. Если антител нет, можно будет обратиться в районную поликлинику для вакцинации. Она проводится в два этапа с интервалом в три месяца. В платных клиниках прививку взрослым тоже ставят: от 650 рублей за одну инъекцию.

«В Свердловской области в 2023 году зарегистрировано 13 спорадических (эпидемически не связанных между собой) случаев заболевания корью, из них 3 подтвержденных диагноза, 10 – предварительных, – рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – Большинство случаев – завозные из других стран. В каждом случае проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий определение круга контактных лиц, проведение вакцинации по эпидемическим показаниям, меднаблюдение в течение 21 дня. В 2021-2022 годах случаев кори в регионе не регистрировалось, в 2020 г. – 1 случай, в 2019 – 98 случаев».

Напомним, корь – это опасное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к кори составляет 98-100%. Риску заражения подвержены все непривитые и не болевшие, имевшие даже кратковременный контакт с больным. Первым признаком заболевания корью является значительное повышение температуры, которое наступает через 10-12 дней после контакта с заболевшим и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на слизистой поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Спустя примерно три дня сыпь распространяется по телу, затем появляется на руках и ногах, температура растет. Заболевание может протекать в тяжелой форме, с осложнениями, встречаются случаи летального исхода.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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