Попова: эпидситуация с корью осложнилась, но ограничительные меры не нужны

Эпидемиологическая с корью в России осложняется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах. Все они представляют собой локальные очаги, которые удается «очень быстро купировать». Роспотребнадзор не видит необходимости в введении ограничительных мер.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны, – локальные, они принимаются, и это проходит достаточно безболезненно и спокойно», – сообщила Попова в ходе рабочей поездки в Саратов (цитата по ТАСС).

По ее словам, все меры реагирования хорошо известны и давно прописаны. В их числе – иммунизация контактных в очаге. Попова подчеркнула, что в России «нет отказов от иммунизации в очаге».

При этом она указала, что основной мерой для борьбы с корью является подчищающая иммунизация. По словам Поповой, на сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали провести подчищающую иммунизацию, уже привиты, кампания активно продолжается.

Руководитель Роспотребнадзора обратила внимание, что корь давно известное, хорошо изученное заболевание и «хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной».

Попова добавила, в России три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори, среди них – Дагестан. «Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью», – сказала она. Попова отдельно остановилась на Дагестане, пояснив, что там распространение кори связано «с большим количеством населения, живущего удаленно, там, где не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются», передает РИА «Новости».

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что не стоит бояться возникновения в России эпидемии кори. «Я думаю, что эпидемии большой такой быть не должно, потому что если есть какие-то просчеты с прививками, то они, в общем-то, не носят такой совершенно массовый характер. Поэтому эпидемия вряд ли будет», – цитирует специалиста ТАСС.

Саратов, Наталья Петрова

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