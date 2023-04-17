Роспотребнадзор: все заболевшие корью в Свердловской области не имели прививок

В Свердловской области под наблюдением врачей находятся 24 человека с подозрением на корь. Все они госпитализированы, у них взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее диагноз «корь» был подтвержден у восьми заболевших.

«Большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья. Абсолютно все заболевшие не имели прививок против кори. Им в полном объеме оказана своевременная медицинская помощь, заболевшие выписываются из стационаров после полного выздоровления», – рассказали в ведомстве. Напомним, в Свердловской области с начала апреля проводится подчищающая иммунизация против кори. Врачи прививают не только детей, но и взрослых, которые находятся в группе риска. Это сотрудники медицинских организаций, работники торговли и транспорта, а также трудовые мигранты, причем для последних не ставятся возрастные ограничения для прививки от кори.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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