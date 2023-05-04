Число заболевших корью за десять дней возросло в 1,5 раза: выявлено 52 случая

В Свердловской области продолжает увеличиваться число заболевших корью. Сейчас официально подтверждено 52 случая, хотя еще десять дней назад их было 32.

«Большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья, которые не имели прививок против кори. Им в полном объеме оказана своевременная медицинская помощь, заболевшие выписываются из стационаров после полного выздоровления, – сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. – Кроме того, на сегодняшний день с подозрением на корь под меднаблюдением находятся 12 человек. Они также госпитализированы, у всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики».

В каждом случае подозрения на корь проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По месту жительства, учебы, работы заболевших проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или не полностью привитых.

Напомним, корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

До конца года в Свердловской области проводится подчищающая иммунизация против кори. Прививки будут ставить тем, кто не был вакцинирован ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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