В Свердловской области резко возросло количество заболевших корью

В Свердловской области с начала года подтверждено уже 32 случая кори, еще 13 человек сейчас находятся под наблюдением врачей с подозрением на корь. Это существенно больше, чем две недели назад, когда общее число подтвержденных и неподтвержденных случаев составляло 27.

«Большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья, которые не имели прививок против кори. Им в полном объеме оказана своевременная медицинская помощь, заболевшие выписываются из стационаров после полного выздоровления, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – 13 человек с подозрением на корь госпитализированы, у всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики».

При каждом случае врачи и Роспотребнадзор проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По месту жительства, учебы, работы заболевших проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых.

«В допрививочный период в Свердловской области регистрировалось свыше 80 тысяч случаев кори ежегодно. В последние десятилетия заболеваемость снижена до единичных случаев. К нам в регион корь завозят из других стран, и распространение она, как правило, получает среди тех, кто вовремя не был привит в связи в медотводом либо по собственному решению», – поясняют санитарные врачи.

Напомним, корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Надежной защитой от кори является только вакцинация, состоящая из 2 прививок.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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