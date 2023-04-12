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Среда, 12 апреля 2023, 12:24 мск

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С начала года на Урале заподозрили 27 случаев кори

В Свердловской области с начала года было зарегистрировано уже 27 случаев подозрений на заболевание корью. В настоящий момент подтверждены лабораторно восемь. Еще несколько проверяются, остальные оказались проявлениями других болезней. «Далеко не все предварительные диагнозы подтверждаются, что говорит о высокой настороженности медработников в отношении этой инфекции, при этом противоэпидемические мероприятия начинаются незамедлительно и в полном объеме», – сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Напомним, накануне стало известно о том, что корью заболел восьмилетний ребенок из Березовского, его родители выступают против вакцинации, так что школьник не был привит. Сейчас за теми, кто учится в его школе, а также за соседями по многоквартирному дому установлено меднаблюдение, проводится экстренная вакцинация. В пресс-службе Роспотребнадзора «Новому Дню» сообщили, что пока это не подтвержденный случай.

Еще один ребенок с подозрением на корь находится в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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