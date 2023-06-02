В Свердловской области из-за резкого скачка заболеваемостью корью вводятся ограничения

В Свердловской области всего за месяц число подтвержденных случаев кори выросло в два раза. С начала года заболели уже 119 человек, из них более половины – в мае (на начало месяца было 52 случая). В связи с этим в регионе вводятся ограничения в отношении непривитых граждан, а сроки подчищающей иммунизации сокращены до 1 августа вместо 31 декабря.

Постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории Свердловской области, проведении профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям» подписано заместителем главного государственного санитарного врача по Свердловской области Анжеликой Пономаревой. В документе говорится, что в регионе сохраняется угроза массового распространения кори среди населения.

Из 119 заболевших 60% – мигранты и дети из их семей. В 91% случаев заболевшие не были привиты от кори. Более того – почти все случаи (93%) выявлены на территории Екатеринбурга, в основном в Железнодорожном районе.

«Подчищающей иммунизацией охвачено 43,5% от подлежащих. Остаются не привитыми против кори 11 092 человек, в том числе 2685 детей. В структуре причин непривитости более 35% составляют отказы от профилактических прививок», – говорится в документе.

В связи с тем, что риску заразиться корью подвержены многие уральцы, в Свердловской области сокращают сроки подчищающей иммунизации до 1 августа, а в Екатеринбурге – до 1 июля. Это значит, что к этим датам должны быть вакцинированы все, кто ранее не был привит.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Свердловской области непривитых от кори не будут принимать на работу в образовательные и медицинские учреждения, учреждения оздоровления. Непривитых сотрудников будут отстранять от работы. Контактным лицам из очагов кори будут отказывать в плановой госпитализации, если человек не предоставит документы о вакцинации от кори, либо справку о наличии антител. Также уральцев из очагов кори не будут принимать в социальные учреждения.

Главам муниципалитетов рекомендовано организовать подчищающую иммунизацию в коллективах, выявлять места проживания и работы мигрантов и организовать для них вакцинацию.

Как ранее писал «Новый День», подчищающая иммунизация касается четырех групп населения. Первая – дети с 1 года до 17 лет. Вторая – взрослые от 18 до 35 лет. Третья – группы риска в возрасте 36-55 лет (работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работающие вахтовым методом). Четвертая – сотрудники медицинских, образовательных организаций и люди, постоянно или временно работающие на территории этих организаций, а также трудовые мигранты, вынужденные переселенцы, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и другие труднодоступные группы населения. По последней группе возрастных ограничений нет.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/791453.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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