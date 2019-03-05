Число заболевших корью в Екатеринбурге выросло до 37

В Екатеринбурге продолжается карантин по кори. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день вирус лабораторно подтвержден у 37 человек, еще один случай находится на диагностике. В ведомстве уточнили, что с подозрением на корь было 40 заболевших горожан, но диагноз подтвердился не у всех.

«По-прежнему чаще всего болеют непривитые дети – это 30 случаев. Очагом заболеваемости остается Академический район, где зарегистрировано 27 заболевших корью. Тем не менее, ситуация начинает стабилизироваться. За последнюю неделю зарегистрировано всего 2 случая кори, хотя раньше заболевших выявляли каждый день. Возможно, скоро заболеваемость удастся остановить», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, в Екатеринбурге с середины февраля объявлена массовая вакцинация. Первым делом медики привили мигрантов, работающих на рынке «Таганский ряд» и строительных объектах Академического района. 23 января было принято решение, что вплоть до стабилизации ситуации ни в одно образовательное учреждение – будь то садик, школа, колледж или вуз не будут допускаться дети и подростки, не имеющие вакцинации против кори. Согласно правилам, карантин действует 21 день, отсчет ведется от последнего зарегистрированного случая заболевания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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