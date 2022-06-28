Крупный металлургический завод Урала вводит неполный рабочий день

Работники Каменск-Уральского металлургического завода сообщают, что часть персонала отправят на неполный рабочий день – правило вводится с августа, оно затронет полторы сотни человек плюсом к тем 130, о которых стало известно ранее. Это примерно 13% от всего персонала КУМЗа.

«Те, кто в простое, получают 2/3 оклада (это примерно МРОТ), разумеется, никаких премий», – рассказывают в соцсетях работники завода.

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области оперативно прокомментировать информацию не смогли. «Новый День» направил на имя главы департамента Дмитрия Антонова запрос, в котором просит предоставить сведения о сотрудниках, отправленных в простой, а также уточнить достоверность информации о сокращении персонала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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