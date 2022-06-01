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Среда, 1 июня 2022, 09:03 мск

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КУМЗ переводит сотрудников на неполную занятость

Часть сотрудников Каменск-Уральского металлургического завода переводят на неполную занятость. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте по труду и занятости, заявка поступила на изменение графика работы для 6,5% сотрудников, режим неполной занятости начнется с 1 августа.

«Такой шаг позволит сохранить кадровый состав предприятия и защитить интересы сотрудников, они продолжат получать заработную плату в размере 2/3 от тарифной ставки», – прокомментировали в департаменте.

Добавим, в соцсетях жители Каменска-Уральского указывают, что часть сотрудников с 1 июня на два месяца отправляют в простой. В департаменте это прокомментировали следующим образом: «Информация о том, что КУМЗ с 1 июня отправляет часть сотрудников в простой – когда речь идет об остановке предприятия – не соответствует действительности».

В сообществе «Вечерний Каменск-Уральский» выложили документ с заголовком «О введении режима неполного рабочего времени и объявлении простоя», в котором говорится о неполном рабочем графике с 1 августа и простое для части сотрудников с сегодняшнего дня. Причиной таких мер в документе называют «режим иррациональных международных санкций в отношении Российской Федерации, которые существенно ограничивают торговые возможности по спорту произведенной в РФ продукции».

Каменск-Уральский, Светлана Загороднева

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