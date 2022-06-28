Уральский читер признал вину в деле по иску Wargaming

Екатеринбуржец Андрей Кирсанов на суде по кибер-жульничеству признал свою вину в читерстве, которое причинило крупному игроку game-индустрии, белорусской компании Wargaming, ущерб на 670 млн рублей. Кирсанов владел двумя сайтами по продаже ботов для игры World of Tanks.

Как уточняет BFM, суть читерства заключается в следующем: покупатели ботов Кирсанова прокачивались в WOT, так как могли использовать автоприцел и автопилот, что гарантировало получение экспы и внутриигровой валюты. За шесть лет екатеринбуржец продал тысячи бот-пакетов.

Кирсанов – первый, кто в России привлечен к уголовной ответственности за читерство в играх. Свою вину он признал полностью в ходе сегодняшнего заседания. Дело расследовалось по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Как правило, суды в качестве меры наказания по ней выбирают условный срок и штраф, однако максимальная мера – лишение свободы до 4 лет. Рассмотрение дела продолжается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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