В Екатеринбурге осужден разработчик читов для игры World of Tanks

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал программиста Андрея Кирсанова виновным в кибермошенничестве в игре World of Tanks. Мужчина осужден по статье 273 УК РФ и наказан ограничением свободы на срок 2,5 года. Это первый приговор в России за читерство в компьютерной игре.

Как было доказано в суде, Андрей Кирсанов создал боты для игр World of Tanks и World of Warships, которые давали преимущество игрокам за счет автоприцела и автопилота. За шесть лет екатеринбуржец продал тысячи чит-пакетов. По версии следствия, ущерб для разработчика игр, белорусской компании Wargaming, составил более 670 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после того, как оперативники отдела «К» провели контрольную закупку читов к игре WoT, после чего задержали Кирсанова. Сам программист полностью признал свою вину во время судебного разбирательства. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/763639.html

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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