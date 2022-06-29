Параллельный импорт уже здесь. Линзы везут из Азии

В Екатеринбурге в магазинах и салонах оптики продаются линзы, которые произведены для азиатских рынков, сообщают покупатели этой продукции. Судя по упаковке, это продукция так называемого параллельного импорта – все ключевые надписи на упаковке сделаны иероглифами, а русскоязычная версия – просто бумажная накладка, прикрепленная скотчем.

Напомним, контактные линзы для коррекции зрения производят, в основном, страны Азии и США. С момента начала специальной операции России на Украине этот товар существенно подорожал, цены поднялись примерно в полтора-два раза.

Екатеринбург, Елена Сычево

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»