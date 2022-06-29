«Фурами товары ввозить не получится», – юрист рассказал, почему при параллельном импорте не удастся сохранить ассортимент

С уходом ряда брендов из России многие возлагают надежды на параллельный импорт: когда товар закупается в другой стране без разрешения правообладателя и ввозится для продажи в российские магазины. Но юрист, старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин рассказал, почему по такой схеме нельзя организовать массовые поставки и что может грозить иностранным дилерам, которые продадут россиянам такой товар.

Параллельный импорт – схема, когда оригинальный товар (произведенный конкретным брендом) ввозится в Россию без разрешения самого правообладателя. С юридической точки зрения это ограничивает права правообладателя, поскольку он имеет право устанавливать правила: в какой стране ему торговать. Но в России ввоз теперь является легальным, соответственно, российских поставщиков и дилеров привлечь за нарушение прав на товарный знак нельзя. Однако есть подводные камни.

«Во-первых, параллельный импорт не закроет в полном объеме проблему поставок для крупных торговых сетей, потому что объем поставок будет ограниченным. Правообладатель имеет право через лицензионные договоры, через договоры с дилером контролировать объем торгуемой продукции. Например, компания Diageo заявила, что больше не будет продавать Guinness и Johnnie Walker в России, но они продают в Казахстане. Условно в квартал там продается 100 тысяч бутылок, и если вдруг резко станет продаваться миллион, то правообладатель может предпринять к такому дилеру меры вплоть до прекращения контракта. Поэтому условно два ящика Guinness ввезти параллельным импортом не проблема, а две фуры – проблема, – рассказал на конференции «Коммерсанта Урал» юрист Роман Речкин. – Вторая проблема – параллельный импорт разрешен только применительно к товарам, под него не попадает то же программное обеспечение, поскольку оно защищается авторским правом, а не правом на товарный знак. И наконец, третья проблема – параллельный импорт не легализован в Казахстане, Беларуси, Армении и других странах. То есть для России ввоз такого – не правонарушение, а для Казахстана – нарушение. И правообладатель вполне может предъявить казахскому дилеру претензии через суд».

Напомним, накануне Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий параллельный импорт товаров в Россию. Он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. В Екатеринбурге, например, уже продаются контактные линзы, которые произведены для азиатских рынков. Судя по упаковке, это как раз продукция параллельного импорта – все ключевые надписи на упаковке сделаны иероглифами, а русскоязычная версия – просто бумажная накладка, прикрепленная скотчем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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