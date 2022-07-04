В Свердловской области в два раза вырос спрос на специалистов по импортозамещению

В Свердловской области за год в два раза увеличилось количество вакансий, в которых упоминается импортозамещение. Ищут инженеров-конструкторов, продажников, логистов. Есть даже вакансия «ведущий специалист по импортозамещению». А среди резюме появились такие, в которых упоминаются компетенции в сфере параллельного импорта.

По данным портала онлайн-рекрутинга hh.ru, за январь-июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение – это на 48% больше, чем год назад. Причем если в прошлом году специалистов по импортозамещению искали для розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства, сейчас акценты сменились. Чаще всего специалистов ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (31%), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (11%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%).

В целом по России спрос на специалистов по импортозамещению вырос в 4,5 раза. В Свердловской области количество вакансий, в которых упоминается импортозамещение, за год выросло в два раза – до 19. Ищут ведущего специалиста по импортозамещению (зарплата не указана), начальника управления по закупкам и логистике (от 220 тысяч рублей), инженера-конструктора (от 100 тысяч) и других.

Также эксперты hh.ru отмечают, что растет число вакансий с упоминанием параллельного импорта. Таким специалистам предстоит отрабатывать новые схемы перевозки товаров, искать новых поставщиков.

«Соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению: сегодня в России открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, в Свердловской области таких резюме пока только два», – сообщает портал онлайн-рекрутинга.

Напомним, с уходом ряда брендов из России многие возлагают надежды на параллельный импорт: когда товар закупается в другой стране без разрешения правообладателя и ввозится для продажи в российские магазины. Но юристы говорят,

что по такой схеме нельзя организовать массовые поставки, а иностранным дилерам, которые продадут россиянам такой товар, могут грозить санкции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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