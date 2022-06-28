Путин легализовал параллельный импорт в России

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 июня, подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт, – сообщается на официальном портале правовой информации.

В документе подписанном главой государства говорится, что он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Следует отметить, что до принятия документа законодательство предоставляло правительству РФ право в 2022 году утверждать перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.

В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами. Причем в отношении таких товаров не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.

Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. В целях решения этой проблемы закон теперь устанавливает, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»