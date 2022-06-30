Сухой Лог на распутье: промышленному городу предстоит выбрать дальнейшую судьбу

Выборы думы Сухого Лога, которые назначены на сентябрь, привлекают все больше внимания экспертов. Дело в том, что действующие муниципальные депутаты, многие из которых наверняка захотят переизбраться, на протяжении двух месяцев затягивали конкурсную процедуру по избранию главы. А в системе муниципального управления возник серьезный раскол. Эта ситуация вызывает понятное неодобрение со стороны областных властей – любая конфронтация сказывается на эффективности работы муниципальной администрации и повлияет на экономику города в период верстки бюджета на следующий год.

Как уже сообщал «Новый День», кризисная ситуация в городе сложилась этой весной из-за разногласий между главой города Романом Валовым и спикером думы Евгением Быковым. В острую фазу конфликт перешел 31 марта. Кандидатура господина Валова была одобрена губернатором Евгением Куйвашевым на новый срок, однако в конкурсную комиссию дума пыталась включить нелояльных мэру депутатов. Для того чтобы довести позицию области и добиться консолидации власти, в Сухой Лог приезжала представительная делегация от губернатора. Группа соратников господина Быкова по итогам мероприятия в социальных сетях распространила информацию о давлении со стороны резиденции. 22 апреля секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия», губернатор Евгений Куйвашев отстранил Евгения Быкова от должности секретаря местного отделения партии. Временно исполнять эти партийные обязанности был назначен его политический оппонент Роман Валов. Тогда первый замсекретаря СРО Виктор Шептий заявил газете «Знамя Победы», что до этого в городе «консолидации достичь не получилось». «Произошла осечка на самом старте кампании по выборам главы муниципалитета. Камнем преткновения стал даже не принципиальный вопрос, а технический момент: формирование комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа», – заявил он тогда. После смены руководства ячейки дело сдвинулось с мертвой точки, однако конкурс пока не завершен.

Недавно гордума Сухого Лога назначила очередные выборы местных депутатов. От того, кто на них победит, в значительной степени будет зависеть и результат конкурса по избранию главы. Известно, что часть местных элит не хочет переизбрания мэра Романа Валова, несмотря на то, что он пользуется поддержкой областных властей. Если «фрондерские» настроения в Сухом Логу возобладают, не исключено, что новый мэр не сможет эффективно взаимодействовать с администрацией области и успешно лоббировать интересы города. По данным источника, близкого к региональному кабмину, позиция власти сейчас далека от попыток «гасить конфликты деньгами, чтобы не провоцировать другие муниципалитеты на политические ультиматумы», как это происходило ранее. «Плохо, что заложниками чужих амбиций становятся люди, но поймите, протестные города теперь просто не смогут надеяться на привлечение дополнительных ресурсов, субсидий как минимум потому, что языком шантажа финансовые переговоры не ведутся, во-вторых, если нет слаженной команды, которая реально реализует все проекты, о чем говорить?» – пояснил собеседник.

Впрочем, в «Единой России» рассчитывают на лучшее. «Уверенно идем к победе», – заявил «Новому Дню» замруководителя исполкома СРО ЕР Максим Бестфатер.

Тем не менее выборы вполне могут оказаться достаточно напряженными. «Сейчас местные группы влияния так или иначе будут тащить своих депутатов, потому что люди, которые состоялись в бизнесе, начинают проявлять самостоятельность. Им надо решать свои проблемы на уровне муниципалитета. Тренд на усиление местных групп есть. Он обозначен несколько лет назад, вопрос только в том, будет ли он нарастать или притормозит», – считает политолог Михаил Коробельников.

Другой эксперт, Анатолий Гагарин, считает, что определенная напряженность на сухоложских выборах будет, но их синхронизация с выборами губернатора может помочь стабилизировать ситуацию. «В свете задач, которые стоят перед городом и областью, ситуация не будет такой напряженной, как предполагают пессимисты. Эти задачи помогут снизить накал страстей и найти точки соприкосновения между игроками. Да, проблемы никуда не делись, но набор средств, которые могут быть использованы, будет больше, чем раньше. Кроме того, даже обычные горожане с мало-мальски развитыми аналитическими способностями понимают, что политическая нестабильность ведет к конфликтам, а вследствие этого ухудшается уровень жизни, не финансируются какие-то программы, люди из города уезжают. Так что горожане и сами должны быть заинтересованы в том, чтобы город стал менее проблемным», – отметил Анатолий Гагарин.

Если в сентябре ситуация не стабилизируется, это автоматически повлечет за собой проблемы с финансированием основных госпрограмм и региональных проектов, над которыми сейчас идет работа в региональном минфине: лето и начало осени традиционно являются самым горячим периодом бюджетного процесса. А для Сухого Лога, бюджет которого на 70% зависит от финансирования из области, оппортунизм может стоить чрезвычайно дорого уже в 2023 году.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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