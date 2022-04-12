В Сухом Логу снова попробуют объявить конкурс на пост главы

На 14 апреля в Сухом Логу назначено внеочередное заседание городской думы. Как сообщается на сайте думы, в проект повестки включен только один вопрос: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Сухой Лог».

Как сообщила «Новому Дню» местный депутат Наталья Ельнякова, на прошлой неделе профильные комиссии думы предложили четырех своих коллег, включая спикера Евгения Быкова, для работы в конкурсной комиссии. Ранее Евгений Быков сообщал «Новому Дню», что он планировал объявить конкурс на заседании 31 марта, но затем вопрос был снят с повестки, по официальной версии – из-за процедурных нарушений. По данным источника агентства, у местных депутатов возникли разногласия по персональному составу муниципальной половины комиссии с гостями из Екатеринбурга, среди которых были высокопоставленные единороссы. Сам Быков заявил, что будет найден некий компромиссный вариант.

Напомним, главой Сухого Лога с июня 2017 года является Роман Валов. Срок его полномочий истекает через несколько месяцев.

Сухой Лог, Евгения Вирачева

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