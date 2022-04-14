В Сухом Логу снова не получилось объявить конкурс по отбору мэра

Городская дума Сухого Лога сегодня опять не смогла объявить конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета – не хватило голосов.

Как рассказал «Новому Дню» председатель думы Евгений Быков, это произошло в связи с тем, что прокуратура уже второй раз усмотрела регламентные нарушения в назначении членов конкурсной комиссии от муниципалитета. По словам Быкова, теперь дума, по всей видимости, в третий раз начнет сначала формирование комиссии.

Напомним, ранее Евгений Быков сообщал «Новому Дню», что он планировал объявить конкурс на заседании 31 марта, но затем вопрос был снят с повестки, по официальной версии – из-за процедурных нарушений. По данным источника агентства, у местных депутатов возникли разногласия по персональному составу муниципальной половины комиссии с гостями из Екатеринбурга, среди которых были высокопоставленные единороссы.

На прошлой неделе профильные комиссии думы предложили четырех своих коллег, включая спикера Евгения Быкова, для работы в конкурсной комиссии. Сегодня на внеочередном заседании думы должен был быть объявлен конкурс по поиску мэра, но этого снова не случилось.

Сухой Лог, Евгения Вирачева

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