В Сухом Логу с третьей попытки объявили конкурс по поиску мэра

Сегодня депутаты думы Сухого Лога собрались на внеочередное заседание и все-таки приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

Документ опубликован на сайте думы. В нем говорится, что документы для участия в конкурсе можно сдать с 4 по 18 мая, сам конкурс состоится 6 июня. Членами конкурсной комиссии от муниципалитета назначены депутаты Ирина Аладина, Виктор Воложанин, Сергей Комягин и Андрей Суханов. Председатель думы Евгений Быков в комиссию не попал.

Как уже сообщал «Новый День», сначала конкурс собирались объявить на заседании 31 марта, но затем вопрос был снят с повестки, по официальной версии – из-за процедурных нарушений. По данным источника агентства, у местных депутатов возникли разногласия по персональному составу муниципальной половины комиссии с гостями из Екатеринбурга, среди которых были высокопоставленные единороссы. Второй раз вопрос был включен в повестку заседания 14 апреля, но для принятия решения не хватило голосов.

Сухой Лог, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»