Названы чиновники, которые отберут кандидатов на пост мэра Сухого Лога

Назначены областные чиновники, которые войдут в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Сухого Лога.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что губернатор Евгений Куйвашев назначил в комиссию первого замруководителя аппарата Вадима Дубичева, советника руководителя аппарата Елену Омарову, замдиректора департамента по МСУ Наталью Соколову, управляющего администрацией Южного управленческого округа Владимира Шауракса.

Как уже сообщал «Новый День», объявить конкурс депутаты Сухоложской думы пытались с 31 марта, но решение было принято только 25 апреля. До этого были разногласия по персональному составу муниципальной половины комиссии. В конце концов в нее вошли местные депутаты Ирина Аладина, Виктор Воложанин, Сергей Комягин и Андрей Суханов. Документы для участия в конкурсе можно сдать с 4 по 18 мая, сам конкурс состоится 6 июня.

Добавим, что одновременно конкурс по отбору кандидатов в мэры проходит в Белоярском округе, и он тоже затянулся – члены комиссии не могут выбрать председателя. Сегодня было опубликовано распоряжение губернатора, согласно которому Вадима Дубичева в составе комиссии заменит депутат заксо Вячеслав Вегнер.

Сухой Лог, Евгения Вирачева

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