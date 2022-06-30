Новым депутатом заксо станет выходец из УГМК и МВД

Единороссы определились, кто займет место депутата заксобрания Свердловской области вместо Владимира Анисимова. Как и ожидалось, мандат достанется Алексею Свалову. Решение было принято сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии. Теперь выбор должны согласовать в президиуме генсовета «Единой России».

«Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере», – прокомментировал решение коллег Алексей Свалов.

Алексей Свалов весьма известная на Урале персона. Ранее он был советником начальника ГУ МВД по Свердловской области. С 2017 года возглавляет управление общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК».

Напомним, несколько дней назад законодательное собрание досрочно прекратило депутатские полномочия бывшего мэра Серова Владимира Анисимова. Официально это уход по собственному желанию. Избирался он по партийным спискам, поэтому судьбу мандата решала партия, довыборы не понадобились.

Екатеринбург, Марина Иванова

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