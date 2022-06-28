Один из старейших депутатов-единоросов сложил полномочия

Законодательное собрание досрочно прекратило депутатские полномочия бывшего мэра Серова Владимира Анисимова.

Как сообщила председатель мандатной комиссии Елена Трескова, Анисимов написал заявление об уходе по собственному желанию. Добавим, что на сегодняшнем заседании он не присутствовал.

Напомним, Владимиру Анисимову – 71 год. C 1977 по 1994 год он работал на Серовском механическом заводе, с 1996 по 2012 год был мэром Серова. С 2012 по 2015 – гендиректор ОАО «Пневмостроймашина», с 2015 по 2017 год – замгендиректора ГУП «Управление снабжения и сбыта Свердловской области».

Избирался депутатом заксо от «Единой России» дважды – в сентябре 2016 и 2021 года. Входит в состав комитета по местному самоуправлению. Поскольку Анисимов избран по партийным спискам, судьбу его мандата решит «Единая Россия», довыборы не понадобятся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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