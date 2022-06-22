Во фракции ЕР свердловского заксо освобождается один мандат

Депутат из фракции «Единой России» свердловского заксобрания, Владимир Анисимов, написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Один из его однопартийцев сообщил «Новому Дню», что заявление Анисимова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, 28 июня.

Владимиру Анисимову – 71 год. C 1977 по 1994 год он работал на Серовском механическом заводе, с 1996 по 2012 год был мэром Серова. С 2012 по 2015 – гендиректор ОАО «Пневмостроймашина», с 2015 по 2017 год – замгендиректора ГУП «Управление снабжения и сбыта Свердловской области».

Избирался депутатом заксо от «Единой России» дважды – в сентябре 2016 и 2021 года. Входит в состав комитета по местному самоуправлению. Поскольку Анисимов избран по партийным спискам, судьбу его мандата решит «Единая Россия», довыборы не понадобятся.

Связаться с самим Анисимовым пока не удалось.

Напомним, это второй депутат нынешнего созыва, который решил уйти добровольно. Первым был депутат от «Новых людей», ресторатор Иван Зайченко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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