Таксист, сбивший ребенка насмерть и сбежавший с места ДТП, пойдет под суд

Следователи возбудили уголовное дело в отношении таксиста, который насмерть сбил ребенка в Серове и сбежал с места ДТП. Обвинение ему пока не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело будут расследовать по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП». Таксисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, накануне днем «Нексия», за рулем которой находился 56-летний таксист, наехала на семилетнего мальчика. Он скончался на месте ДТП, а водитель – сбежал, но вскоре был пойман. «Сообщение о происшествии поступило в ОВД Серова в 16:36 от фельдшера скорой помощи. Для розыска водителя, скрывшегося с места ДТП, сотрудниками полиции был реализован комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Несколькими часами позже транспортное средство, предположительно участвовавшее в ДТП, было обнаружено с характерными вмятинами на бампере, капоте и госномере на улице Ленина. Установлен и владелец машины, местный житель, который в общении с сыщиками уголовного розыска пояснил, что автомобилем на постоянной основе управляет его отец, 1966 года рождения. 30 июня в 00:15 стражи порядка задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Гражданин дал признательные показания, пояснив, что скрылся, так как испугался. Стоит отметить, что мужчина ранее был лишен прав за пьяную езду», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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