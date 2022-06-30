Задержан водитель без прав, который сбил насмерть 7-летнего мальчика и сбежал в другой город (ФОТО)

В Серове 56-летний мужчина, подрабатывавший таксистом, во время выполнения очередного заказа на скорости 70 км/ч сбил 7-летнего ребенка. Мальчик скончался на месте. Пока пассажиры такси вызывали скорую, водитель скрылся с места аварии, бросил машину и уехал в другой город.

Смертельная авария произошла вчера вечером в Серове. Известно, что 7-летний мальчик приехал вместе с родителями погостить к бабушке. Его одного отпустили погулять. Ребенок переходил дорогу в неположенном, в этот момент его сбила Daewoo Nexia, которая ехала на скорости 70-80 км/ч. После этого автомобиль остановился, высадил пассажиров и скрылся с места ДТП.

Пассажирами машины оказались клиенты такси. Они рассказали сотрудниками ГИБДД, что ехали по делам и почувствовали удар, попросили водителя остановиться. Выйдя из машины, они увидели ребенка, лежащего на асфальте, и стали вызывать скорую помощь. А водитель на Daewoo Nexia в этот момент развернулся и скрылся с места происшествия.

Мужчину удалось разыскать и задержать в течение трех часов. Им оказался 56-летний житель Серова, у которого в январе 2022 года забрали права за вождение в пьяном виде. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что испугался, поэтому уехал с места аварии, бросил свою машину на стоянке, а сам на автобусе добрался до Краснотурьинска. Но почему-то там не остался, а поздно вечером на попутке вернулся в Серов, зашел в магазин, где его и задержали.

«По результатам проведенного сотрудниками ГИБДД освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения – 0,080 мг/л. Водитель пояснил, что после ДТП выпил банку пива, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – По факту ДТП проводится проверка».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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