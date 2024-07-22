Таксист-лихач, убивший 7-летнего ребенка, отправится в колонию-поселение на 9 лет

Серовский городской суд вынес приговор таксисту, который сбил насмерть 7-летнего ребенка, бросил пассажиров и сбежал в другой город. Мужчину задержали в тот же день – после аварии он пил пиво.

Трагедия случилась 29 июня 2022 года. Как было установлено в суде, 58-летний мужчина был лишен прав за пьяное вождение, тем не менее, подрабатывал таксистом на автомобиле Daewoo Nexia. В тот день он вез клиентов по проспекту Серова с превышением допустимой скорости, одновременно разговаривая по мобильному телефону за рулем. Из-за этого водитель не заметил 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, и сбил его. Ребенок умер на месте. Осужденный, вместо того, чтобы попытаться помочь, высадил пассажиров и уехал с места аварии. Он оставил свой автомобиль на парковке, сел в автобус и уехал в Краснотурьинск. Но вечером вернулся в Серов, тогда его и задержали полицейские.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Осужденный приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на три года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Также мужчина должен выплатить 5 миллионов рублей компенсации морального вреда родителям погибшего ребенка и оплатить расходы на погребение мальчика в сумме 49 150 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Серов, Ангелина Сергеева

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