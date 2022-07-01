Самый холодный день и бесконечные штормовые: первый месяц лета в цифрах

Закончился первый летний месяц. Настоящей жары свердловчане так и не дождались, МЧС хотя бы раз в неделю выдавало штормовое предупреждение, но на самом деле полмесяца было сухо. «Новый День» изучил погоду в июне – публикуем самые интересные цифры.

Самый холодный день пришелся на 29 июня: 5,4 градуса. Гораздо теплее оказалось самое начало лета: 2 июля было 27,4. Забавно, но синоптики обещали ровно наоборот: заморозки в начале месяца и теплую погоду во второй половине июня.

А вообще самым холодным за все время наблюдения днем было 14 июня 1898 года – минус 5,3 градуса. Максимальная жара была год назад, 30 июня, +36,4 °C.

Средняя температура за месяц – 15,7 градуса. Кажется, что это довольно прохладно для лета – но на самом деле месяц был всего на 1,2 градуса холоднее нормы.

Осадков выпало на 18% больше нормы. При этом сухо было почти половину месяца – 14 дней без осадков. Самым дождливым днем стало 17 июня – 24 мм.

Жители Свердловской области чаще других оставляли в поисковике запрос «МЧС предупреждение». Слово «погода» одно из самых популярных в запросах уральцев (чаще искали только «Екатеринбург»). А еще регион в числе лидеров по запросу «где лето» и «штормовое предупреждение».

Кстати, ГУ МЧС семь раз предупреждало о непогоде: дождях, грозах, сильном ветре. Непогоду обещали минимум на 11 дней. А еще каждое такое предупреждение спасатели в своем телеграм-канале сопровождали веселыми мемами.

Фото: официальный телеграм-канал ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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