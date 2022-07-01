На Уктусе продолжаются споры вокруг дороги: жители рассказали, почему выступают за

Жители улицы Рощинской рассказали, почему им действительно нужна новая дорога: сейчас дети ходят в школу по неосвещенным грязным улицам, автомобили постоянно стоят в пробках. Прокладка нового участка дороги должна начаться уже в этом году, но есть активисты, которые против этого строительства.

Напомним, в этом году на Уктусе планируют начать строить дорогу на улице Рощинской. Как говорят сами жители, сейчас адрес такой есть, а полноценной улицы в районе 50-70-х домов нет. Проект, который предлагает мэрия Екатеринбурга, предусматривает строительство более полутора километров двухполосной дороги шириной 7,5 метра, а также обустройство пешеходного тротуара, велодорожки и газона. Естественно, вдоль всей дороги построят фонари.

Часть жителей Рощинской, под окнами которых будет проходить дорога, выступили против строительства, написали письма в органы власти. Однако такого мнения придерживается меньшинство, уверены их соседи.

«У нас на Рощинской люди квартиры свои продают, уезжают из района, потому что дороги нет. Утром, днем, вечером – пробки. Пешеходам тоже сложно ходить без тротуаров. Дорога однозначно нужна», – рассказала «Новому Дню» жительница Рощинской Ирина А.

«Те, кто выступают против, они не хотят, чтобы под окнами дорога была. Но город растет, развивается. Нужно же понимать. И еще у них там гаражи попадают под снос, если дорогу начнут строить. Вот и возмущаются. Таких немного, человек 100-200, может, на многотысячный район», – уверена Елена М.

Есть и мнение-компромисс: «Конечно, дорога нужна. Но нужно и с собственниками гаражей договориться. Чтобы не просто так их сносили, а законно, с компенсацией, – считает Сергей Б. – А еще там есть кафе, у которого вроде договор на аренду земельного участка. С ним тоже нужно миром договориться. Но дорога нужна району, я за ее строительство».

Ранее представители мэрии Екатеринбурга провели встречу с жителями Уктуса, на которой рассказали о планах по развитию транспортной инфраструктуры. Заместитель председателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий, например, сообщил, что общественный транспорт сейчас ходит по улице Шатровой, вплотную в детским площадкам. А после строительства Рощинской схема движения станет безопаснее и удобнее. Кроме того, он рассказал, что в перспективе за счет продления Рощинской в микрорайоне появится еще один выезд на Новокольцовский тракт. Добавим, что проект строительства дороги успешно прошел все необходимые экспертизы и имеет соответствующую разрешительную документацию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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